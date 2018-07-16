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«Бога Кузю» признали виновным в создании секты
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Суд признал «бога Кузю» виновным по делу о создании секты 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресненский суд столицы вынес обвинительный приговор Андрею Попову, известному как «бог Кузя», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«А. Попов создал религиозное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью», — сказала судья Елена Абрамова. Позже судья огласит назначенное А. Попову и другим подсудимым наказание.
Ранее сообщалось, что гособвинение в ходе прений попросило суд приговорить А. Попова к семи годам колонии. Для троих предполагаемых сообщниц «бога Кузи» — Жанны Фролушкиной, Надежды Романовой и Галины Маркевич, которым инкриминируется только мошенничество, гособвинитель в качестве наказания запросила сроки в семь, шесть и пять лет колонии общего режима соответственно.
А. Попов и его помощники были задержаны в сентябре 2015 г.
Изначально на скамье подсудимых оказались пять последовательниц А. Попова. Кроме Ж. Фролушкиной, Н. Романовой и Г. Маркевич обвиняемыми по делу проходили Мария Розанова и Екатерина Грехова, однако в январе 2018 г. суд прекратил их уголовное преследование за истечением сроков давности привлечения к ответственности.
По материалам следствия, в сентябре 2007 г. А. Попов, провозгласивший себя «богом Кузей», создал на территории Москвы религиозное объединение, руководил им и пропагандировал его деятельность. Правоохранители установили, что, подсудимые под предлогом отправления религиозных обрядов похитили денежные средства на сумму свыше 7 млн руб. Сам А. Попов и его сообщники отрицают все обвинения.
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