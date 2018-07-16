«Бога Кузю» признали виновным в создании секты

Суд признал «бога Кузю» виновным по делу о создании секты

«А. Попов создал религиозное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью», — сказала судья Елена Абрамова. Позже судья огласит назначенное А. Попову и другим подсудимым наказание.

Ранее сообщалось, что гособвинение в ходе прений попросило суд приговорить А. Попова к семи годам колонии. Для троих предполагаемых сообщниц «бога Кузи» — Жанны Фролушкиной, Надежды Романовой и Галины Маркевич, которым инкриминируется только мошенничество, гособвинитель в качестве наказания запросила сроки в семь, шесть и пять лет колонии общего режима соответственно.

А. Попов и его помощники были задержаны в сентябре 2015 г.

Изначально на скамье подсудимых оказались пять последовательниц А. Попова. Кроме Ж. Фролушкиной, Н. Романовой и Г. Маркевич обвиняемыми по делу проходили Мария Розанова и Екатерина Грехова, однако в январе 2018 г. суд прекратил их уголовное преследование за истечением сроков давности привлечения к ответственности.