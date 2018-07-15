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Дети побывали на экскурсии в полиции Центрального округа
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Дети побывали на экскурсии в полиции Центрального округа 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Воспитанники Центра «Семья» побывали на экскурсии в Управлении внутренних дел Центрального округа.
Там им показали фильм о работе полицейских. Потом эксперты рассказали, какие виды экспертиз бывают и как они помогают в раскрытии преступлений.
— Самая популярная экспертиза — это дактилоскопическая, — рассказывает старший лейтенант полиции Динара Мизяметдинова. — Чаще всего на месте преступления оставляют отпечатки пальцев. Их мы изымаем и заносим в базу данных. И благодаря этому часто раскрываются преступления: ведь полицейские задерживают людей за другие преступления и проверяют их по базе данных. Иногда оказывается, что именно задержанный человек совершил кражи, по которым мы изымали отпечатки пальцев.
Сотрудница полиции показала, как изымаются отпечатки пальцев, дактилоскопировала всех желающих и подарила на память детям их отпечатки пальцев.
Кинолог Александр Дмитриев показал, что может его собака по кличке Джери. Мальчишки прятали в укромном месте вещи, а собака находила.
Мальчишки и девчонки были в восторге от экскурсии и поблагодарили полицейских за радушный прием.
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