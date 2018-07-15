Мужчину убили ножом в Приморье 

В убийстве обвиняется мужчина.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 10 мая 2018 года возле дома на улице Северная в селе Камень-Рыболов обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему удар ножом в область живота и убил.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.