Мужчину убили ножом в Приморье

В убийстве обвиняется мужчина.

По версии следствия, 10 мая 2018 года возле дома на улице Северная в селе Камень-Рыболов обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему удар ножом в область живота и убил.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.