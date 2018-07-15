В Азербайджане поймали радикалов

В азербайджанском городе Сумгаит идут задержания религиозных радикалов и оппозиционеров.

Правоохранительные органы Азербайджана в воскресенье задержали 18 активистов радикальных религиозных групп и сторонников поддерживающей их радикальной оппозиции.

Задержания прошли в городе Сумгаит, расположенном в 35 километрах от азербайджанской столицы. По мнению сотрудников правоохранительных органов, задержанные радикалы планировали устроить в Сумгаите беспорядки, подобные тем, что были пресечены в Гяндже. Там в начале июля было совершено покушение на главу местной администрации Эльмара Велиева, который был ранен в результате инцидента.

Позднее в Гяндже была устроена несанкционированная акция, за которой стояли радикальные религиозные группы. При разгоне акции, в которой приняли участие порядка 200 человек, погибли двое офицеров полиции.