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В Азербайджане поймали радикалов
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В Азербайджане поймали радикалов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В азербайджанском городе Сумгаит идут задержания религиозных радикалов и оппозиционеров.
Правоохранительные органы Азербайджана в воскресенье задержали 18 активистов радикальных религиозных групп и сторонников поддерживающей их радикальной оппозиции.
Задержания прошли в городе Сумгаит, расположенном в 35 километрах от азербайджанской столицы. По мнению сотрудников правоохранительных органов, задержанные радикалы планировали устроить в Сумгаите беспорядки, подобные тем, что были пресечены в Гяндже. Там в начале июля было совершено покушение на главу местной администрации Эльмара Велиева, который был ранен в результате инцидента.
Позднее в Гяндже была устроена несанкционированная акция, за которой стояли радикальные религиозные группы. При разгоне акции, в которой приняли участие порядка 200 человек, погибли двое офицеров полиции.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают операцию по задержанию радикалов в Сумгаите.
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