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В Грузии полицейские принимали решение об аресте, подбрасывая монетку
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В Грузии полицейские принимали решение об аресте, подбрасывая монетку 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Александр Имедашвили/РИА «Новости»
Грузинские полицейские подбрасывали монетку, чтобы принять решение об аресте женщины. Об этом сообщает Reuters.
В грузинской полиции заявили, что обоих полицейских отстранили от работы. Инцидент произошел еще в апреле, однако о наказании для правоохранителей стало известно недавно.
По имеющейся информации, полицейские остановили 24-летнюю девушку на мотоцикле, которая двигалась со скоростью 130 км/ч по мокрой дороге, за превышение скорости. Девушка объяснила свои действия тем, что она опаздывала на работу.
Сообщается, что двое полицейских не смогли немедленно принять решение об аресте нарушительницы. Чтобы определиться, они решили подбросить монетку.
Ранее стало известно, что общественники предложили лишить российского гражданства Мару Багдасарян, которую неоднократно задерживали за езду без прав.
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