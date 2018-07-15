Петербургская пенсионерка отдала 290 тыс. руб. мошеннику 

Пожилая жительница Красногвардейского района отдала 290 тысяч рублей за три упаковки пустышек, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
73-летняя жительница квартиры на проспекте Ударников открыла дверь молодому светловолосому мужчине.
Она впустила его в квартиру, а после разговора сама отдала ему крупную сумму денег за три упаковки таблеток непонятного происхождения.
Уточняется, что женщина состоит на учете у психиатра.
Мошенника разыскивает полиция, правда, из-за плохого зрения понсионерка не смогла составить фоторобот преступника.
Ему грозит до 6 лет лишения свободы.