Ещё
Петербургская пенсионерка отдала 290 тыс. руб. мошеннику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп назвал Россию противником
Трамп назвал Россию противником

Петербургская пенсионерка отдала 290 тыс. руб. мошеннику 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Пожилая жительница Красногвардейского района отдала 290 тысяч рублей за три упаковки пустышек, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
73-летняя жительница квартиры на проспекте Ударников открыла дверь молодому светловолосому мужчине.
Она впустила его в квартиру, а после разговора сама отдала ему крупную сумму денег за три упаковки таблеток непонятного происхождения.
Уточняется, что женщина состоит на учете у психиатра.
Мошенника разыскивает полиция, правда, из-за плохого зрения понсионерка не смогла составить фоторобот преступника.
Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге москвич с отверткой напал на школьницу и изнасиловал ее В Петербурге сотрудница ЖКС потратила чужие деньги на музыкальный центр Организатор нападений на салоны связи отправится в колонию на 6 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник308
Украинец умер после драки с россиянином в Турции126
Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram4
«Будут воровать в два раза больше»437
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ255
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение