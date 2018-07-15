Избитый сыном житель Удмуртии дозвонился до полиции из подвала, где был заперт

Как выяснилось в ходе разбирательства, накануне произошедшего 58-летний мужчина выпивал вместе со своим сыном.

«Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого сын повалил отца на пол и нанес ему множество ударов ногами и руками, а затем столкнул в подполье. Когда отец пришел в сознание, он из подполья позвонил с мобильного телефона в полицию и попросил о помощи», — отмечают следователи.

Как удалось установить, скончался из-за травм, которые получил в драке с сыном. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).