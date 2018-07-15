Суд арестовал похитителей «хлебного короля»

Суд арестовал похитителей орловского бизнесмена

Четверо подозреваемых в похищении владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова отправлены под арест. Такую меру пресечения им выбрал суд, сообщили на сайте Следственного управления по региону.

«Подозреваемые под тяжестью предъявленных следствием доказательств сознались в содеянном и дали признательные показания, что совершили преступление с целью получения крупной суммы выкупа. В ближайшее время планируется предъявить им обвинения в похищении человека», — говорится в сообщении.

Бизнесмена Сергея Будагова похитили 10 июля по дороге на работу. Злоумышленники остановили его автомобиль Lexus LX 570. Доехав до кладбища на окраине города, они связали водителя предпринимателя и оставили его вместе с машиной на дороге.

Сами пересели в другую иномарку и увезли заложника в неприметный дом под Тулой. Там держали его, пока силовики не совободили Будагова 13 июля. Предполагаемые преступники требовали у бизнесмена 20 миллионов рублей.