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Суд арестовал похитителей «хлебного короля»
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Суд арестовал похитителей орловского бизнесмена 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: Кадр из видео СК РФ
Четверо подозреваемых в похищении владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова отправлены под арест. Такую меру пресечения им выбрал суд, сообщили на сайте Следственного управления по региону.
«Подозреваемые под тяжестью предъявленных следствием доказательств сознались в содеянном и дали признательные показания, что совершили преступление с целью получения крупной суммы выкупа. В ближайшее время планируется предъявить им обвинения в похищении человека», — говорится в сообщении.
Бизнесмена Сергея Будагова похитили 10 июля по дороге на работу. Злоумышленники остановили его автомобиль Lexus LX 570. Доехав до кладбища на окраине города, они связали водителя предпринимателя и оставили его вместе с машиной на дороге.
Сами пересели в другую иномарку и увезли заложника в неприметный дом под Тулой. Там держали его, пока силовики не совободили Будагова 13 июля. Предполагаемые преступники требовали у бизнесмена 20 миллионов рублей.
Ранее Следственный комитет России опубликовал видео с места, где несколько дней держали в заложниках владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова.
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