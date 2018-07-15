В Казани завершено расследование зверского убийства уроженки Кировской области

Девушку, оказывающую интим-услуги, убил клиент, сообщает gorodkirov.ru.

Тело убитой обнаружил ее сожитель в ванной. Подозреваемый, 21-летний мужчина, хотел ограбить девушку. Он ударил ее по лицу, завязал глаза и завел в ванную, где нанес ей 18 ударов ножом. После этого мужчина забрал ноутбук, планшет и телефон.

Известно, что девушка оказывала интим-услуги. Инцидент произошел вечером 28 мая 2018 года.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы в случае, если его вина будет признана.

Фото — gorodkirov.ru