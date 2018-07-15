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В Казани завершено расследование зверского убийства уроженки Кировской области
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В Казани завершено расследование зверского убийства уроженки Кировской области 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственный комитет Республики Татарстан сообщил, что расследование уголовного дела об убийстве 27-летней уроженки Кировской области в Казани завершено.
Девушку, оказывающую интим-услуги, убил клиент, сообщает gorodkirov.ru.
Тело убитой обнаружил ее сожитель в ванной. Подозреваемый, 21-летний мужчина, хотел ограбить девушку. Он ударил ее по лицу, завязал глаза и завел в ванную, где нанес ей 18 ударов ножом. После этого мужчина забрал ноутбук, планшет и телефон.
Известно, что девушка оказывала интим-услуги. Инцидент произошел вечером 28 мая 2018 года.
Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы в случае, если его вина будет признана.
Фото — gorodkirov.ru
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