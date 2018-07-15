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В Подмосковье арестовали педофила, надругавшегося над пятилетней девочкой
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В Подмосковье арестовали педофила, надругавшегося над пятилетней девочкой 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В Рузском районе Московской области арестовали 30-летнего рецидивиста, признавшегося в изнасиловании пятилетней девочки.
Как передает «Интерфакс», вечером в четверг, 12 июля, полиции удалось задержать в подмосковном городе Руза мужчину, который обманным путем заманил к себе в квартиру пятилетнюю девочку и изнасиловал ее.
Уточняется, что позднее 30-летний задержанный сознался в содеянном. Полиции также удалось установить, что мужчина ранее был неоднократно судим за кражи и лишь недавно освободился из мест лишения свободы.
В настоящее время рецидивист арестован по решению суда.
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