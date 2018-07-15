В Подмосковье арестовали педофила, надругавшегося над пятилетней девочкой

В Рузском районе Московской области арестовали 30-летнего рецидивиста, признавшегося в изнасиловании пятилетней девочки.

Как передает «Интерфакс», вечером в четверг, 12 июля, полиции удалось задержать в подмосковном городе Руза мужчину, который обманным путем заманил к себе в квартиру пятилетнюю девочку и изнасиловал ее.

Уточняется, что позднее 30-летний задержанный сознался в содеянном. Полиции также удалось установить, что мужчина ранее был неоднократно судим за кражи и лишь недавно освободился из мест лишения свободы.

В настоящее время рецидивист арестован по решению суда.