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Грабитель вернул деньги за украденные шоколадки 43 года спустя
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Грабитель вернул деньги за украденные шоколадки 43 года спустя 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Британец возместил ущерб от кражи шоколадок, которую он совершил 43 года назад в ливерпульском торговом центре Belle Vale. Письмо грабителя опубликовано в Twitter-аккаунте магазина.
Мужчина прислал в торговый центр письмо, написанное от руки, а также пять фунтов стерлингов (414 рублей). В письме неизвестный рассказал, что украл две шоколадки из магазина в торговом центре в 1975 году, когда был еще мальчиком. «Прошу прощения. Я не смог придумать ничего лучше. Здесь деньги, которые я вам должен за них», — написал он.
В свою очередь, в администрации торгового центра поблагодарили мужчину и добавили, что такие поступки «возвращают веру в человечество».
В марте 2013 года грабитель в США вернул деньги спустя 30 лет после преступления. Неизвестный мужчина прислал полицейским из штата Мичиган 1200 долларов и письмо с просьбой отыскать владельца магазина, у которого он украл эту сумму.
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