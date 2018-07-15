Грабитель вернул деньги за украденные шоколадки 43 года спустя

Британец возместил ущерб от кражи шоколадок, которую он совершил 43 года назад в ливерпульском торговом центре Belle Vale. Письмо грабителя опубликовано в Twitter-аккаунте магазина.

Мужчина прислал в торговый центр письмо, написанное от руки, а также пять фунтов стерлингов (414 рублей). В письме неизвестный рассказал, что украл две шоколадки из магазина в торговом центре в 1975 году, когда был еще мальчиком. «Прошу прощения. Я не смог придумать ничего лучше. Здесь деньги, которые я вам должен за них», — написал он.

В свою очередь, в администрации торгового центра поблагодарили мужчину и добавили, что такие поступки «возвращают веру в человечество».