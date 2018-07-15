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Британец вернул деньги за украденную шоколадку спустя 43 года
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Британец вернул деньги за украденную шоколадку спустя 43 года 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Необычная история произошла в одном из торговых центров Липерпуля — сотрудники Belle Vale получили анонимное письмо с деньгами и извинениями за украденный в далеком 1975 году шоколад.
"Я украл две плитки шоколада из магазина Woolworths в 1975 году, когда еще был маленьким ребенком. Прошу прощения, я не смог придумать ничего лучшего. Вот деньги, которые я вам должен", — говорится в необычном письме, фотографию которого работники магазина опубликовали в Twitter-аккаунте. В качестве компенсации к письму прилагалось 5 фунтов (около 400 рублей, — прим. «РГ»).
В свою очередь, администрация торгового центра поблагодарили сознательного британца, отметив, что подобные поступки «возвращают веру в человечество».
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