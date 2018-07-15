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Юриста расстреляли через секунду после того, как он успел передать дочь жене
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Юриста расстреляли через секунду после того, как он успел передать дочь жене 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На видео попало, как мужчина лег на землю, и убийца несколько раз выстрелил по нему.
В Бразилии в штате Пернамбуку мужчина передал дочь на руки своей жене, а через несколько секунд его застрелили. Видео инцидента с камер наружного видеонаблюдения было опубликовано в Сети.
Как сообщает издание Bahia Noticias, камера сняла момент убийства 46-летнего юриста Андре Рибейро.
Мужчина вышел из автомобиля и помогает покинуть машину своей супруге, взяв на руки маленькую дочь. После чего к нему подбежал вооруженный пистолетом человек. Мужчина быстро сориентировался, спокойно передавребенка в руки жене. После этого Рибейро лег на землю, а убийца несколько раз выстрелил по нему и скрылся с места происшествия.
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