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В Москве полиция задержала болельщика из Алжира, обокравшего гражданку Колумбии
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В Москве полиция задержала болельщика из Алжира, обокравшего гражданку Колумбии 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Гражданин Алжира, приехавший в Москву на ЧМ-2018, задержан по подозрению в краже у гражданки Колумбии, также приехавшей на чемпионат. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Сотрудниками полиции в одном из хостелов в центре Москвы задержан гражданин Алжира 1967 года рождения, который подозревается в краже у гражданки Колумбии. По их словам, оба иностранных гражданина прибыли в Москву на игры чемпионата мира по футболу", — сказал собеседник агентства.
Как рассказала полицейским пострадавшая, она отдыхала в баре на Манежной площади, когда неизвестный похитил со спинки стула ее сумку. В ней были деньги, документы, украшения и косметика. Общий ущерб потерпевшая оценила в 61 тыс. рублей.
В отношении алжирца возбуждено уголовное дело. В ходе обыска у него были найдены шесть сотовых телефонов, полиция устанавливает их владельцев.
ТАСС: последние новости
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