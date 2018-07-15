В Москве полиция задержала болельщика из Алжира, обокравшего гражданку Колумбии

МОСКВА , 15 июля. / ТАСС /. Гражданин Алжира , приехавший в Москву на ЧМ-2018, задержан по подозрению в краже у гражданки Колумбии , также приехавшей на чемпионат. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Сотрудниками полиции в одном из хостелов в центре Москвы задержан гражданин Алжира 1967 года рождения, который подозревается в краже у гражданки Колумбии. По их словам, оба иностранных гражданина прибыли в Москву на игры чемпионата мира по футболу", — сказал собеседник агентства.

Как рассказала полицейским пострадавшая, она отдыхала в баре на Манежной площади, когда неизвестный похитил со спинки стула ее сумку. В ней были деньги, документы, украшения и косметика. Общий ущерб потерпевшая оценила в 61 тыс. рублей.

В отношении алжирца возбуждено уголовное дело. В ходе обыска у него были найдены шесть сотовых телефонов, полиция устанавливает их владельцев.