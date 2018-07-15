Ещё
В Подмосковье мужчина надругался над пятилетней девочкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье мужчина надругался над пятилетней девочкой 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Суд арестовал 30-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании пятилетней девочки в городе Руза Московской области, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Рузе ГСУ СК России по Московской области судом арестован 30-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании малолетней", — говорится в сообщении.
Согласно данным, 12 июля вечером 5-летняя девочка играла во дворе, после чего пропала. Обвиняемый заманил ребенка к себе в квартиру и изнасиловал. Спустя несколько часов мужчину задержали, а в ходе допроса он признал свою вину и сознался в содеянном.
В ведомстве добавили, что обвиняемый ранее был неоднократно судим за кражи и вышел из тюрьмы недавно. В настоящее время следствие продолжается на закрепление доказательной базы.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ213
«Будут воровать в два раза больше»355
Отрезало ногу и упал с высоты. «Дикий поезд» убил механика24
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair109
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу14
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
00:12
Уничтоженный Израилем беспилотник оказался российским
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
01:31
«Не испытывает восторга относительно Украины»
В мире Статьи
02:56
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ
В мире
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение