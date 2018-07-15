В Подмосковье мужчина надругался над пятилетней девочкой

"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Рузе ГСУ СК России по Московской области судом арестован 30-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании малолетней", — говорится в сообщении.

Согласно данным, 12 июля вечером 5-летняя девочка играла во дворе, после чего пропала. Обвиняемый заманил ребенка к себе в квартиру и изнасиловал. Спустя несколько часов мужчину задержали, а в ходе допроса он признал свою вину и сознался в содеянном.

В ведомстве добавили, что обвиняемый ранее был неоднократно судим за кражи и вышел из тюрьмы недавно. В настоящее время следствие продолжается на закрепление доказательной базы.