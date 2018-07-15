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Прижигали кожу на шее и отобрали телефон: москвич стал жертвой грабителей‐садистов
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Прижигали кожу на шее и отобрали телефон: москвич стал жертвой грабителей‐садистов 

360tv.ru 3 часа назад
Заявление в полицию об ограблении и пытках написал‐20‐летний житель Москвы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
В своем заявлении пострадавший указал, в момент его нахождения в гостях что двое неизвестных угрожали ему ножом и поджигали кожу в области шеи после чего отобрали у него деньги, телефон и наручные часы.
После экзекуции над своей жертвой злоумышленники выгнали его из квартиры. В ходе следственных действий одного из садистов удалось задержать.
Супруга соучредителя пивоваренного завода на Кубани стала жертвой двоих неизвестных мужчин, которые избили и обокрали ее. Пострадавшая лишилась крупной суммы денег, мотоцикла и ювелирных украшений.
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