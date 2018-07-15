Жителю Удмуртии грозит до 10 лет тюрьмы за секс с несовершеннолетней соседкой

Вавож. Удмуртия . Жителю Удмуртии грозит до 10 лет лишение свободы за секс с девочкой-подростком. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

«Житель села Какмож Вавожского района в марте и апреле 2018 годе совершил половое сношение с четырнадцатилетней жительницей села Какмож, проживающей по соседству», — говорится в сообщении.

Против 26-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста»).