Москвичка напала на мужа и сама получила ножевое ранение

Жительница столицы получила ранение при пьяной ссоре с супругом. В произошедшем разбирается полиция , сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Сообщение о травме 39-летней женщины поступило на пульт дежурного 14 июля. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили раненую москвичку. Она рассказала правоохранителям, что выпивала вместе с мужем, после чего у них возникла ссора.

Женщина стала кидать в супруга различные предметы, затем разбила окно из-за чего и порезалась. При этом на ее тле было и ножевое ранение. От медицинской помощи пострадавшая отказалась.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Утром 14 июля сообщалось о жителе Приморья, который будучи пьяным зарезал своего знакомого. Против нападавшего возбудили уголовное дело, которое уже передано в суд.