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Москвичка напала на мужа и сама получила ножевое ранение
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Москвичка напала на мужа и сама получила ножевое ранение 

360tv.ru 1 час назад
Жительница столицы получила ранение при пьяной ссоре с супругом. В произошедшем разбирается полиция, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Сообщение о травме 39-летней женщины поступило на пульт дежурного 14 июля. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили раненую москвичку. Она рассказала правоохранителям, что выпивала вместе с мужем, после чего у них возникла ссора.
Женщина стала кидать в супруга различные предметы, затем разбила окно из-за чего и порезалась. При этом на ее тле было и ножевое ранение. От медицинской помощи пострадавшая отказалась.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Утром 14 июля сообщалось о жителе Приморья, который будучи пьяным зарезал своего знакомого. Против нападавшего возбудили уголовное дело, которое уже передано в суд.
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