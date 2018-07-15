На базе отдыха в Донецкой области при взрыве пострадали два человека 

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области, сообщает местное управление украинской полиции.
"В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.
Сообщение о произошедшем, поступило в полицию в воскресенье ночью около 3.00. По данным ведомства, пострадавшими являются 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница, они госпитализированы.
В настоящее время полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства произошедшего.