На базе отдыха в Донецкой области при взрыве пострадали два человека

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости . Два человека пострадали в результате взрыва на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области, сообщает местное управление украинской полиции.

"В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска . На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.

Сообщение о произошедшем, поступило в полицию в воскресенье ночью около 3.00. По данным ведомства, пострадавшими являются 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница, они госпитализированы.

В настоящее время полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства произошедшего.