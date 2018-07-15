Маляра из Киргизии ограбили в московском туалете

Воры украли мобильный телефон у жителя Киргизии в туалете. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Мужчина обратился в полицию 14 июля.

40-летний житель Киргизии сообщил, что работает маляром в одном из павильонов ВДНХ. В пятницу, 13 июля, во время рабочего времени мужчина отлучился в общественный туалет. Он взял с собой мобильный телефон, который оставил на бачке унитаза и забыл.

Выйдя из туалета мужчина тут же спохватился о пропаже. Вернувшись, телефона уже не было. Баланс на телефоне в момент потери был нулевым. Однако на нем находилось приложение Сбербанк Онлайн.

В отделение банка мужчина сможет попасть только в понедельник, в связи с этим он решил обратиться обратился в полицию.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Сумма ущерба устанавливается.