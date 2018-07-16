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Пропавший в Рязани 81-летний пенсионер утонул в колодце
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

Пропавший в Рязани 81-летний пенсионер утонул в колодце 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Пропавшего в поселке Строитель 81-летнего пенсионера обнаружили утром 13 июля в колодце с водой. Об этом RZN.AIF.RU сообщили в Следственном комитете.
Напомним, 5 июля пожилой мужчина вышел из дома и около десяти дней не выходил на связь. К поискам подключились правоохранительные органы и волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».
Нашли тело мужчины в колодце у одного из домов по улице Дружная в поселке Строитель.
В настоящее время Железнодородным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего. Однако уже сейчас можно сказать, что видимых следов криминального характера на теле погибшего не обнаружено.
Кроме того, следователям предстоит установить, кому принадлежит данный колодец, был ли он открыт в момент происшествия, и дать правовую оценку должностным лицам.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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