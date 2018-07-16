Жительница Норильска бросила ребенка на пол во время ссоры с мужем

Норильске во время семейной ссоры супруги причинили тяжкий вред своему 2-летнему ребенку. Мать мальчика сейчас находится под арестом, сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 июля во время конфликта. Супруги поругались из-за разногласий в вопросах воспитания. В ходе ссоры 20-летняя женщина схватила сына за ногу и бросила на пол, а затем нанесла ему удар ногой в живот. С закрытой травмой живота мальчик был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него разрыв печени.

Ребенок прооперирован, находится в тяжелом состоянии. Расследование уголовного дела продолжается.