Ещё
В Норильске (Красноярский край) мать сделала сына инвалидом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Норильске (Красноярский край) мать сделала сына инвалидом 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
13 июля в 15 часов 20 минут в следственные органы поступило сообщение о том, что в Норильскую больницу госпитализирован двухлетний мальчик с тяжелыми травмами, сообщает сайт Следственного комитета. После установления обстоятельств произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
«По предварительной версии следствия в ночь с 12 на 13 июля 2018 года 20-летняя жительница г. Норильска в ходе ссоры со своим супругом из-за разногласий в вопросах воспитания 2-летнего ребенка схватила ребенка за ногу и бросив на пол, нанесла ему удар ногой в живот, причинив закрытую травму живота с разрывом печени. Ребенок прооперирован, находится в тяжелом состоянии. В настоящее время по ходатайству следствия подозреваемая арестована судом, — информирует Следственный комитет..
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае судят ревнивца, поджегшего дом с людьми В Красноярском крае мужчина пытался спрятаться от алиментов в лесу В Красноярске УК заплатит за удаленную селезенку из-за падения с горки
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии45
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair101
«Будут воровать в два раза больше»75
Стало известно истинное отношение Трампа к Украине367
России выдвинули новое абсурдное обвинение384
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:21
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Происшествия
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение