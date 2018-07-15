В Норильске (Красноярский край) мать сделала сына инвалидом

13 июля в 15 часов 20 минут в следственные органы поступило сообщение о том, что в Норильскую больницу госпитализирован двухлетний мальчик с тяжелыми травмами, сообщает сайт Следственного комитета . После установления обстоятельств произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

«По предварительной версии следствия в ночь с 12 на 13 июля 2018 года 20-летняя жительница г. Норильска в ходе ссоры со своим супругом из-за разногласий в вопросах воспитания 2-летнего ребенка схватила ребенка за ногу и бросив на пол, нанесла ему удар ногой в живот, причинив закрытую травму живота с разрывом печени. Ребенок прооперирован, находится в тяжелом состоянии. В настоящее время по ходатайству следствия подозреваемая арестована судом, — информирует Следственный комитет..