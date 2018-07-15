Во Владивостоке грабитель забрал у пенсионерки продукты

Пожилая горожанка стала жертвой грабителя, напавшего на нее днем возле собственного дома. По словам жительницы Первомайского района, неизвестный мужчина сначала толкнул ее на землю, а затем силой забрал у нее сумку с продуктами и убежал, сообщает PRIMPRESS.

Пенсионерка рассказала, что добычей злоумышленника стали буханка хлеба, две банки сгущенного молока и сто рублей наличными. В результате неудачного падения женщина вывихнула плечо, поэтому была госпитализирована в травматологическое отделение одной из больниц.

Стражи порядка опросили потерпевшую и приступили к поискам продуктового вора. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело