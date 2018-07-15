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Во Владивостоке грабитель забрал у пенсионерки продукты
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Во Владивостоке грабитель забрал у пенсионерки продукты 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Пожилая горожанка стала жертвой грабителя, напавшего на нее днем возле собственного дома. По словам жительницы Первомайского района, неизвестный мужчина сначала толкнул ее на землю, а затем силой забрал у нее сумку с продуктами и убежал, сообщает PRIMPRESS.
Пенсионерка рассказала, что добычей злоумышленника стали буханка хлеба, две банки сгущенного молока и сто рублей наличными. В результате неудачного падения женщина вывихнула плечо, поэтому была госпитализирована в травматологическое отделение одной из больниц.
Стражи порядка опросили потерпевшую и приступили к поискам продуктового вора. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело
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