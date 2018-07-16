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В Орске осужден на 8 лет житель Коми за покушение на сбыт наркотиков
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В Орске осужден на 8 лет житель Коми за покушение на сбыт наркотиков 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Октябрьский районный суд Орска признал уроженца Республики Коми виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
Из материалов дела известно, что юноша купил в Интернете полкило запрещенных веществ для того, чтобы сбыть их на востоке Оренбуржья. Наркотики он хранил на съемной квартире.
Молодой человек полностью признал свою вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе и состояние здоровья подсудимого, и приговорил его к 8 годам колонии строго режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба суда.
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