В Орске наркосбытчик хранил крупную партию наркотиков на съемной квартире

Октябрьский районный суд г. Орска вынес приговор в отношении уроженца Республики Коми , покушавшегося на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Как было установлено в судебном заседании, молодой человек приобрел через Интернет наркотические средства, чтобы сбывать их на территории г. Орска. Крупную партию наркотиков мужчина хранил на съемной квартире.

Заработать на незаконном обороте наркотических средств мужчине не удалось, он был задержан сотрудниками полиции.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима , сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда г. Орска.

Приговор суда в законную силу не вступил.