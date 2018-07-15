Главный полицейский Оренбуржья переведен в Пермь из-за провала в расследовании дела Чернова 

Оренбургская область неделю назад осталась без начальника регионального управления МВД. Михаил Давыдов переведен в Пермский край. В отсутствие нового начальника его обязанности исполняет заместитель Михаила Давыдова Александр Вохмянин. В регионе уже вторую неделю среди журналистов и местных жителей ходит слух о том, что Давыдова сняли за неудовлетворительные результаты при расследовании резонансного убийства предпринимателя Чернова и его несовершеннолетнего сына.
Комментарий: Давыдова переведен в рамках ротации
«Давыдов был переведен в Пермь в рамках ротации. До 2015 года он возглавлял пермское УМВД и в сложившейся сегодня ситуации его знания и опыт потребовались там. С делом Чернова его отставка не связана, — пояснил «ФедералПресс» источник в силовых структурах, близкий к ситуации. — Сначала дело об убийствен предпринимателя и его сына расследовало СУ СК РФ по Оренбургской области, потом его взяла под контроль Москва. Следователи по делу приезжают в Оренбург из столицы и Нижнего Новгорода. Полиция первой прибыла на место происшествия, после чего все основные следственные действия вел СК. У УМВД были вспомогательные функции. Да, можно говорить о ряде просчетов и ошибок, но ответственности за расследование Давыдов напрямую не нес».
Фото: Евгений Поторочин