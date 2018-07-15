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Жителя Владивостока подстрелили в собственном подъезде
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Жителя Владивостока подстрелили в собственном подъезде 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В подъезде одного из домов на Гамарника во Владивостоке в результате словесного конфликта подстрелили человека, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на VL.ru.
В правоохранительные органы поступил звонок от мужчины, который сообщил об огнестрельном ранении. Врачи скорой оказали первую помощь пострадавшем и доставили его в больницу. Позже мужчина сообщил, что когда он зашел в подъезд собственного дома, у него произошла словесная перепалка с неизвестным гражданином, в результате чего последний достал травмат и выстрелил мужчине в живот.
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