Ещё
ФСБ обыскали администрацию Сулейман‐Стальского района Дагестана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ обыскали администрацию Сулейман‐Стальского района Дагестана 

360tv.ru 2 часа назад
Сотрудники центрального аппарата ФСБ России провели обыски в администрации Сулейман‐Стальского района Дагестана. Ряд чиновников подозревается в незаконном выделении земельных участков. Главе района инкриминируется превышение должностных полномочий. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах республики.
Известно, что в ходе обысков силовики изъяли документы, подтверждающие нарушение законодательства при выделении земельных участков.
Кроме того в поле зрения сотрудников ФСБ попал бывший мэр Дербента Имам Яралиев. Следователи считают, что в деле по «махинации с землей» он является одним из главных фигурантов.
Главный тренер футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо стал участником дела о мошенничестве. Его заподозрили в «отмывании» денег.
360tv.ru: последние новости
Десятки ножевых ранений нанесли неизвестные молодому жителю Грузии Врач из Хабаровска может сесть на 5 лет за «лайк» в соцсети Житель Тамбова потребовал от московской полиции номер телефона ФСБ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина не захотели видеть в Париже748
Кадыров оправдался за казнь чеченок38
Крым оказался на грани природной катастрофы273
Киевляне в ужасе от странных меток в домах52
Агаларов тайком женился на модели9
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение