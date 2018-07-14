ФСБ обыскали администрацию Сулейман‐Стальского района Дагестана

Сотрудники центрального аппарата ФСБ России провели обыски в администрации Сулейман‐Стальского района Дагестана . Ряд чиновников подозревается в незаконном выделении земельных участков. Главе района инкриминируется превышение должностных полномочий. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах республики.

Известно, что в ходе обысков силовики изъяли документы, подтверждающие нарушение законодательства при выделении земельных участков.

Кроме того в поле зрения сотрудников ФСБ попал бывший мэр Дербента Имам Яралиев. Следователи считают, что в деле по «махинации с землей» он является одним из главных фигурантов.

Главный тренер футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо стал участником дела о мошенничестве. Его заподозрили в «отмывании» денег.