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В Скотланд-ярд заявили, что следствие по Эймсбери будет долгим
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В Скотланд-ярд заявили, что следствие по Эймсбери будет долгим 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: В РАМКАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ЧП В ЭЙМСБЕРИ СОБРАНО ОКОЛО 400 ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, СЛЕДСТВИЕ ПРОДЛИТСЯ ОЧЕНЬ ДОЛГО — СКОТЛАНД-ЯРД
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