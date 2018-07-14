Десятки ножевых ранений нанесли неизвестные молодому жителю Грузии

Убийство 20‐летнего Геворка Саркисяна потрясло Грузию . Группа неизвестных мужчин нанесла ему множественные ножевые ранения прямо около его дома. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2».

Судя по камерам наблюдения, напавшие на молодого человека приехали на двух автомобилях.

По словам родных Геворка, они давно за ним следили. Кроме того, они не исключили, что это была месть, связанная с конфликтом, который произошел несколько месяцев назад.

По дороге в больницу от множественных ножевых ранений пострадавший скончался.

Полиция пока не раскрыла причину нападения, а также не сообщила удалось ли идентифицировать злоумышленников по камерам наблюдения.

Нетрезвый житель Приморья зарезал своего знакомого в пьяном угаре. О причинах конфликта между мужчинами неизвестно. Следователи передали уголовное дело с обвинительным заключением в суд.