Жестокое убийство армянина шокировало Тбилиси

Камеры наблюдения зафиксировали, что к дому мужчины подъехали двух автомобилях. Саркисян был зарезан на глазах у очевидцев — на него напало больше 12 человек, которые наносили ему удары ножами. Соседи говорят, что раненый просил о помощи. Нападавшие с места происшествия скрылись. Саркисян умер в машине скорой помощи.

Семья Саркисяна предполагает, что группа нападавших следила за ним. По версии родственников, жестокое убийство было связано с конфликтом, который произошел несколько месяцев назад.

Несмотря на наличие записи о камер видеонаблюдения, по делу никто так и не был задержан.