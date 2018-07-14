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Жестокое убийство армянина шокировало Тбилиси
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Жестокое убийство армянина шокировало Тбилиси 

Рамблер 2 часа назад
В Тбилиси возле своего дома группа преступников убила 22-летнего Геворка Саркисяна, сообщил телеканал «Рустави 2» в пятницу.
Камеры наблюдения зафиксировали, что к дому мужчины подъехали двух автомобилях. Саркисян был зарезан на глазах у очевидцев — на него напало больше 12 человек, которые наносили ему удары ножами. Соседи говорят, что раненый просил о помощи. Нападавшие с места происшествия скрылись. Саркисян умер в машине скорой помощи.
Семья Саркисяна предполагает, что группа нападавших следила за ним. По версии родственников, жестокое убийство было связано с конфликтом, который произошел несколько месяцев назад.
Несмотря на наличие записи о камер видеонаблюдения, по делу никто так и не был задержан.
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