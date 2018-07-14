В Воронежской области осудили автомошенника за хищение 400 тыс. рублей 

Несостоявшийся владелец иномарки 3,5 года добивается возврата денег. В Кантемировке 12 июля вынесли приговор 57-летнему мужчине, который совершил мошенничество на 400 тыс. рублей. Обманутый человек 3,5 года добивается возврата денег, но безуспешно. Правда за это время, жертве аферы удалось настоять на уголовном наказании для обидчика. Обманщику назначили 2 года условного срока с испытательным сроком 3 года, а также обязали в течение 1,5 лет возместить ущерб. Об этом рассказали в пресс-службе суда. События, которые легли в основу уголовного дела, случились в декабре 2014 года. Житель Кантемировского района договорился с посредником из Россоши, что тот найдёт ему машины. Обещавший помочь с покупкой авто «специалист» взял у клиента 100 тыс. рублей предоплаты за иномарку. Через месяц он потребовал ещё 300 тыс. рублей, обещая купить машину. Деньги посредник получил, но тратить их на автомобиль не собирался, установил суд. Обманутый человек добивается возврата 400 тыс. рублей уже 3,5 года. Однако мошенник так и не возместил ему ущерб — ни во время следствия, ни при судебном разбирательстве. Теперь потерпевшему остаётся надеется, что аферист выполнит приговор суда, который установил срок для компенсации в 1,5 года.