Руководитель Следственного комитета России провёл совещание в Ессентуках

На совещании присутствовали сотрудники центрального аппарата Следкома СКФО.

Главе ведомства представили доклады о ходе и результате расследований резонансных уголовных дел Северо-Кавказского федерального округа. По результатам совещания Александр Бастрыкин дал указания, которые направлены на оперативное и квалифицированное расследование заслушанных уголовных дел.

Руководитель ведомства отметил большой объём работы, который проделали следователи СКФО.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин принимал участие в открытии музея имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Ядрова в краевой столице.