Руководитель Следственного комитета России провёл совещание в Ессентуках 

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провёл в Ессентуках рабочее совещание, сообщили в пресс-службе СУ Слекома России по Ставрополью.
На совещании присутствовали сотрудники центрального аппарата Следкома СКФО.
Главе ведомства представили доклады о ходе и результате расследований резонансных уголовных дел Северо-Кавказского федерального округа. По результатам совещания Александр Бастрыкин дал указания, которые направлены на оперативное и квалифицированное расследование заслушанных уголовных дел.
Руководитель ведомства отметил большой объём работы, который проделали следователи СКФО.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин принимал участие в открытии музея имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Ядрова в краевой столице.