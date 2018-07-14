Житель Тамбова потребовал от московской полиции номер телефона ФСБ 

Уроженец Тамбова при посещении Москвы решил узнать номер телефона приемной Федеральной службы безопасности. Для этого он набрал номер службы «02» и для солидности назвал себя террористом. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
Звонок со словами: «Дайте номер ФСБ или ждите, когда все взорвется» поступил в дежурную службу «02» в минувшую пятницу.
Для связи абонент использовал свой мобильный. Достаточно быстро полицейским удалось быстро вычислить и задержать.
Железнодорожный районный суд Хабаровска эвакуировали после звонка неизвестного о заложенном в здании взрывном устройстве. В ходе обыска полицейские и кинологи ничего не нашли.