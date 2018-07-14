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Житель Тамбова потребовал от московской полиции номер телефона ФСБ
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Житель Тамбова потребовал от московской полиции номер телефона ФСБ 

360tv.ru 18 минут назад
Уроженец Тамбова при посещении Москвы решил узнать номер телефона приемной Федеральной службы безопасности. Для этого он набрал номер службы «02» и для солидности назвал себя террористом. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
Звонок со словами: «Дайте номер ФСБ или ждите, когда все взорвется» поступил в дежурную службу «02» в минувшую пятницу.
Для связи абонент использовал свой мобильный. Достаточно быстро полицейским удалось быстро вычислить и задержать.
Железнодорожный районный суд Хабаровска эвакуировали после звонка неизвестного о заложенном в здании взрывном устройстве. В ходе обыска полицейские и кинологи ничего не нашли.
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