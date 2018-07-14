СК попросил арестовать подозреваемую в краже из отеля Marriott в Москве 

РИАМО: последние новости

Из апартаментов отеля Marriott в центре Москвы украли 22 млн рублей

В центре Москвы задержали известного каскадера с пистолетом

Трое жителей Подмосковья получили от 14 до 18,5 лет колонии за двойное убийство