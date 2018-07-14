Ещё
СК попросил арестовать подозреваемую в краже из отеля Marriott в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами

СК попросил арестовать подозреваемую в краже из отеля Marriott в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Следователи просят заключить под стражу москвичку, которая подозревается в краже более 22 миллионов рублей из номера столичного отеля Marriott, сообщает РИА Новости.
«Материал об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в отношении Сентюриной поступил в суд. Судебное заседание назначено на 18 июля в 12:00», — сказал пресс-секретарь Пресненского суд Москвы Алексей Черников.
Ранее СМИ сообщали, что неизвестный проник в гостиничный номер отеля, вскрыл сейф и совершил кражу 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Деньги украли из номера депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, а в совершении преступления подозревается его знакомая.
РИАМО: последние новости
Из апартаментов отеля Marriott в центре Москвы украли 22 млн рублей В центре Москвы задержали известного каскадера с пистолетом Трое жителей Подмосковья получили от 14 до 18,5 лет колонии за двойное убийство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перед трибуной Макрона произошел инцидент82
Российскую актрису увезли с ожогами половины тела84
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю61
Волочковой бросили вызов21
Стриженову матом гонят с Первого канала310
Видео
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес
00:46
Волочковой бросили вызов
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
04:37
Охране Трампа и Путина позавидует Джеймс Бонд
В мире
00:59
Королеву красоты засняли с Тарасовым
Шоу-бизнес
01:00
Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс
Армия Украина
02:28
В Сети высмеяли «выступление» Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение