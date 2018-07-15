В Воронежской области в три райотдела полиции назначили новых руководителей 

После отставки главного полицейского региона ОВД ждут большие кадровые изменения. Сразу в трёх отдела полиции Воронежской области поменяли начальников. Приказ о назначении подписал Вячеслав Воронцов, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД по Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 13 июля. На должность начальника отдела МВД по Аннинскому району назначили Юрия Боева. До этого он возглавлял отдел МВД по Грибановскому району, куда теперь назначили Романа Бокового. Подполковник полиции занимал пост начальника отдела МВД по Новохоперскому району. Отделом МВД по Каменскому району теперь будет руководить Роман Бельчиков. Новое назначение он получил, освободим должность заместителя начальника отдела МВД по Хохольскому району — начальника полиции. Эта первая рокировка в воронежской полиции после ухода с поста главы регионального МВД Александра Сысоева. В ведомстве ждут назначения нового начальника и больших кадровых изменений. Генерал-лейтенант Сысоев покинул свой пост из-за достижения предельного возраста. Указ о его освобождении от должности подписал 5 июля Президент РФ Владимир Путин.