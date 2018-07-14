Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Леонида Махини

Леонида Махиню безрезультатно разыскивают 38 дней

— 13 июля следственный отдел по Тракторозаводскому району города Волгограда возбудил уголовное дело об убийстве в отношении безвестного исчезновения официально неработающего Леонида Махини. — сообщили в ведомстве.

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова сообщила, что поиски пропавшего журналиста результатов пока не дали.

— Сотрудники полиции анализируют содержание переписок Леонида Махини на компьютере и проводят технические экспертизы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

За сутки до исчезновения журналист оставил супруге записку, по содержанию позволяющую судить о его намерениях свести счёты с жизнью. Знакомые Леонида Махини не верят, что он мог покончить с собой.

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