Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Леонида Махини 

Следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области возбудило уголовное дело по ст. 105 ч.1. Уголовного Кодекса РФ по факту пропажу редактора портала «Волгоградский репортёр» Леонида Махини.
Леонида Махиню безрезультатно разыскивают 38 дней
— 13 июля следственный отдел по Тракторозаводскому району города Волгограда возбудил уголовное дело об убийстве в отношении безвестного исчезновения официально неработающего Леонида Махини. — сообщили в ведомстве.
Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова сообщила, что поиски пропавшего журналиста результатов пока не дали.
— Сотрудники полиции анализируют содержание переписок Леонида Махини на компьютере и проводят технические экспертизы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.
За сутки до исчезновения журналист оставил супруге записку, по содержанию позволяющую судить о его намерениях свести счёты с жизнью. Знакомые Леонида Махини не верят, что он мог покончить с собой.
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