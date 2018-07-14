Ещё
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Леонида Махини
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Леонида Махини 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области возбудило уголовное дело по ст. 105 ч.1. Уголовного Кодекса РФ по факту пропажу редактора портала «Волгоградский репортёр» Леонида Махини.
Леонида Махиню безрезультатно разыскивают 38 дней
— 13 июля следственный отдел по Тракторозаводскому району города Волгограда возбудил уголовное дело об убийстве в отношении безвестного исчезновения официально неработающего Леонида Махини. — сообщили в ведомстве.
Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова сообщила, что поиски пропавшего журналиста результатов пока не дали.
— Сотрудники полиции анализируют содержание переписок Леонида Махини на компьютере и проводят технические экспертизы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.
За сутки до исчезновения журналист оставил супруге записку, по содержанию позволяющую судить о его намерениях свести счёты с жизнью. Знакомые Леонида Махини не верят, что он мог покончить с собой.
Если вам что-либо известно о пропаже Леонида Махини или его местонахождении, просьба позвонить по телефону редакции: (8442) 26–63–92.
v1.ru: последние новости
В Волгограде отдают под суд хронического педофила Волгоградская мошенница продала 18 чужих автомобилей и оставила деньги себе Замдиректора Камышинского колледжа за деньги помогал стать дипломированными трактористами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перед трибуной Макрона произошел инцидент84
Российскую актрису увезли с ожогами половины тела84
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю64
Волочковой бросили вызов22
«Будете валяться мертвыми»: капитан подрался с женщиной48
Видео
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес
00:46
Волочковой бросили вызов
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
04:37
Охране Трампа и Путина позавидует Джеймс Бонд
В мире
00:59
Королеву красоты засняли с Тарасовым
Шоу-бизнес
01:00
Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс
Армия Украина
02:28
В Сети высмеяли «выступление» Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение