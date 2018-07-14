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Полиция поймала мигранта‐педофила на северо‐востоке Москвы
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Полиция поймала мигранта‐педофила на северо‐востоке Москвы 

360tv.ru 1 час назад
Жительница Ярославского района Москвы обратилась в полицию с заявлением, что уже несколько дней ее восьмилетняя дочь рассказывает о мужчине, который пристает к ней во время прогулок. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
По словам заявительницы, злоумышленник постоянно щупает девочку, в том числе за интимные места.
Прибывшие на место полицейские задержали 18-летнего уроженца Киргизии.
Свою вину он признал. По факту насильственных действий сексуального характера возбудили уголовное дело.
Хабаровская школьница стала жертвой пьяного педофила. К 11-летней девочке, которая гуляла с младшим братом, подошел пьяный мужчина. Сначала он ударил свою жертву в лицо, а после потащил в кусты, где продолжил избиение. Спугнули насильника прохожие.
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