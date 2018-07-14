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Более 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в субботу
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Более 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в субботу 

РИАМО 2 часа назад
В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в субботу отменили и задержали свыше 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во «Внукове» задержали шесть рейсов, пять отменили, в «Домодедове» три рейса задержано, шесть отменены, в «Шереметьеве» задержали 13 рейсов.
Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.
В субботу в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и тепло, температура воздуха прогреется до 28 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.
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