Более 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в субботу

«Домодедово» и В московских аэропортах «Внуково» «Шереметьево» в субботу отменили и задержали свыше 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во «Внукове» задержали шесть рейсов, пять отменили, в «Домодедове» три рейса задержано, шесть отменены, в «Шереметьеве» задержали 13 рейсов.

Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.