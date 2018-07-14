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СМИ сообщили о готовящейся свадьбе Леонардо Ди Каприо
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СМИ сообщили о готовящейся свадьбе Леонардо Ди Каприо 

В-курсе.ру 28 минут назад
Западные СМИ сообщают, что Леонардо Ди Каприо готовится к свадьбе с 20-летней аргентинской модели Камилой Морроне.
Такие выводы они сделали, опираясь на ряд фактов. Так, Ди Каприо заметили на выходе из ресторана с отчимом девушки — знаменитым Аль Пачино. При этом журналисты уверены, что за ужином 43-летний сердцеед обсуждал с ним отношение с его падчерицей, у которой попросил руки. Никто не знает почему именно эта девушка проникла в душу Ди Каприо
Леонардо и Камила часто попадали в объективы камер СМИ, но никто не думал о каких-либо отношениях, но в мае нынешнего года Ди Каприо познакомился с мамой девушки, передает «РЕН-ТВ».
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