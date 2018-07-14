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СМИ сообщают о предстоящей свадьбе Леонардо Ди Каприо
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СМИ сообщают о предстоящей свадьбе Леонардо Ди Каприо 

Рамблер 1 час назад
Леонардо Ди Каприо готовится к свадьбе. По крайней мере, так утверждают западные СМИ. Актер якобы готовится сделать предложение аргентинской модели. На днях самого завидного холостяка Голливуда засекли на выходе из ресторана с отчимом возлюбленной — знаменитым Аль Пачино. Актеры поужинали вместе и не исключено, что Ди Каприо попросил благословения. Очевидцы утверждают, что весь вечер мужчины что-то активно обсуждали и, кажется, пришли к согласию. Хотя, звезда "Крестного отца" был скептически настроен по поводу этого романа, даже проводил серьезные беседы с Ди Каприо. Но похоже актер действительно созрел — в мае он познакомился с будущей тещей.
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