Американку обвинили во взломе почты Селены Гомес

Жительницу американского штата Нью-Джерси обвинили во взломе почты певицы Селены Гомес, сообщает Fox News со ссылкой на прокуратуру Лос-Анджелеса

21-летняя Сьюзан Атрэч обвиняется в краже личных данных, использование данных для совершения мошенничества и уголовном преступлении, связанным с незаконным доступом к компьютерным данным.

Ожидается, что суд над девушкой состоится 27 августа. Прокуроры заявили, что Атрэч планирует сдаться полиции в Лос-Анджелесе, чтобы избежать долгого процесса экстрадиции.

Ранее сообщалось, что Гомес стала самой популярной звездой Instagram по итогам 2017 года.