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Американку обвинили во взломе почты Селены Гомес
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Американку обвинили во взломе почты Селены Гомес 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Жительницу американского штата Нью-Джерси обвинили во взломе почты певицы Селены Гомес, сообщает Fox News со ссылкой на прокуратуру Лос-Анджелеса.
21-летняя Сьюзан Атрэч обвиняется в краже личных данных, использование данных для совершения мошенничества и уголовном преступлении, связанным с незаконным доступом к компьютерным данным.
Ожидается, что суд над девушкой состоится 27 августа. Прокуроры заявили, что Атрэч планирует сдаться полиции в Лос-Анджелесе, чтобы избежать долгого процесса экстрадиции.
Ранее сообщалось, что Гомес стала самой популярной звездой Instagram по итогам 2017 года.
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