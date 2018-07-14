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Заключённым пересчитают сроки наказания
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Заключённым пересчитают сроки наказания 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Изменён зачёт времени содержания граждан в СИЗО в общем сроке отбытия наказания.
Соответствующий федеральный закон от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» начинает действовать сегодня, 14 июля. Документ ждал принятия почти 10 лет, и он имеет обратную силу: по новым нормам будут пересчитаны ранее назначенные сроки наказаний.
Один день содержания лица под стражей приравнен к полутора дням отбывания наказания в воспитательной колонии или исправительной колонии общего режима и к двум дням пребывания в колонии-поселении.
«Наши следственные изоляторы — в тяжёлом состоянии, больше половины построены ещё в XVII-XIX, и режим там можно вполне можно приравнять к тюремному», — пояснил суть поправок их автор, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Не затронут изменения особо опасных рецидивистов, тех, кому в порядке помилования смертная казнь заменена лишением свободы пожизненно или на 25 лет, а также осужденных за преступления террористической направленности. Для них, как и прежде, время содержания в СИЗО засчитывается в срок лишения свободы из расчета «день за день».
Тот же порядок применяется в отношении срока отбывающих наказание в строгих условиях в воспитательной или исправительной колонии общего режима, в штрафном или дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа в случае применения к нему мер взыскания.
Кроме того, два дня под домашним арестом теперь приравнены к одному дню в СИЗО или в колонии.
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