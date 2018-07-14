В Башкирии бухгалтер подозревается в злостном неисполнении решения суда

В Архангельском районе бухгалтер ООО «Прогресс» обвиняется в злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда (ст. 315 УК РФ). Как сообщает УФССП по Башкирии , женщина списанные на алименты ребенку средства направляла на нужды фирмы.

Судебные приставы направили в организацию постановление об удержании алиментов с зарплатного счета должника. Бухгалтер предприятия ежемесячно списывала необходимую сумму с оплаты труда работника. Однако средства не направлялись в УФССП или взыскателю, а оставались в кассе фирмы для других организационных нужд.

— Судебный пристав при проверке бухгалтерии организации выявил нарушения и в отношении бухгалтера было возбуждено уголовное дело за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, — прокомментировали в УФССП по РБ.

Женщине назначено наказание в виде штрафа с лишением права занимать определенные должности и заниматься финансовой деятельностью.

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