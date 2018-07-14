В Ялте пропала несовершеннолетняя: идут поиски

СИМФЕРОПОЛЬ , 14 июл — РИА Новости Крым . Несовершеннолетняя девушка Евгения Турсунова пропала в Ялте, полиция ведет поиски. Об этом сообщили в пресс-службе управления уголовного розыска МВД по Крыму.

"Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Ялте устанавливается местонахождение без вести пропавшей 17-летней гражданки Турсуновой Евгении Романовны, уроженки Симферополя, проживающей в общежитии одного из учебных заведений Ялты. 23 июня девушка вышла из общежития и до настоящего времени не сообщает о себе сведений", — сообщили в МВД.

На вид пропавшей девушке 17-18 лет, рост 170-175 см. У нее среднее телосложение, светлые глаза, темные волосы. На момент исчезновения была одета в спортивные серые штаны, серую футболку и серые кроссовки. При себе имела документы, удостоверяющие личность, мобильный телефон и черный кошелек.

Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой несовершеннолетней, незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.