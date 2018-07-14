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В Ялте пропала несовершеннолетняя: идут поиски
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В Ялте пропала несовершеннолетняя: идут поиски 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Несовершеннолетняя девушка Евгения Турсунова пропала в Ялте, полиция ведет поиски. Об этом сообщили в пресс-службе управления уголовного розыска МВД по Крыму.
"Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Ялте устанавливается местонахождение без вести пропавшей 17-летней гражданки Турсуновой Евгении Романовны, уроженки Симферополя, проживающей в общежитии одного из учебных заведений Ялты. 23 июня девушка вышла из общежития и до настоящего времени не сообщает о себе сведений", — сообщили в МВД.
На вид пропавшей девушке 17-18 лет, рост 170-175 см. У нее среднее телосложение, светлые глаза, темные волосы. На момент исчезновения была одета в спортивные серые штаны, серую футболку и серые кроссовки. При себе имела документы, удостоверяющие личность, мобильный телефон и черный кошелек.
Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой несовершеннолетней, незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.
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