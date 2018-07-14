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Активистка возмущена тем, что органы не преследуют Ивана Чепрасова за долг в 5 миллионов
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Активистка возмущена тем, что органы не преследуют Ивана Чепрасова за долг в 5 миллионов 

САРАТОВ24 4 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Вчера днем, 13 июля в 14:00, балаковская пенсионерка и активистка Надежда Позднякова объявила о трехдневной голодовке, которую она проведет в сквере около зданий полиции, прокуратуры и суда. Как оказалось, женщину осудили за то, что она незаконно получала переплату субсидий в размере пяти тысяч рублей. Суд назначил за это пенсионерке 16 часов общественных работ. Однако Надежда считает, что наказание слишком суровое. В пример она приводит другой случай, где власти переплатили женщине 127 тысяч рулей, и той назначили лишь штраф в размере пяти тысяч рублей. Кроме того она вспомнила бывшего главу Балаковского района Ивана Чепрасова, который оказался должен пять миллионов рублей, а его вообще никто не преследует.
Недавно Поздняковой исполнилось 55 лет, с этого момента она вышла не пенсию, но ее еще не успели назначить. Женщина рассказала, что ей практически не на что жить. Именно поэтому она объявила голодовку, чтобы привлечь внимание к несправедливости суда. На трех плакатах которых она принесла с собой, написано следующее: «Голодовка! Я против! Нарушения 19 статьи Конституции Российской Федерации. Все равны перед законом и судом!», «Поддерживаю обращение правозащитницы Натальи Караман к Президенту страны с требованием не допускать повышения пенсионного возраста!».
Активистка рассказала, что до обеда она посещает исправительные работы, а во второй половине дня протестует у зданий суда, прокуратуры и полиции.
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