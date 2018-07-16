В Челябинске в подземном переходе на прохожего напали с ножом

Происшествие произошло в ночное время, 14 июля, на улице Кирова. 26-летний молодой человек около полуночи спустился в подземный переход, где на него напал неизвестных и ударил ножом в живот. Что именно побудило делать это злоумышленника пока неизвестно. Раненого парня доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время работает следственно-оперативная группа. По факту причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ) возбуждено уголовное дело», — цитирует 74.ру собственного источника в правоохранительных органах

Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

При этом, челябинский урбанист Лев Владов неоднократно выступал с тем, что подземные переходы необходимо убирать, так как они создают криминогенное пространство, а также ограничивают движение маломобильным группам населения, пенсионерам и мам с колясками.