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В Челябинске в подземном переходе на прохожего напали с ножом
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

В Челябинске в подземном переходе на прохожего напали с ножом 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Происшествие произошло в ночное время, 14 июля, на улице Кирова. 26-летний молодой человек около полуночи спустился в подземный переход, где на него напал неизвестных и ударил ножом в живот. Что именно побудило делать это злоумышленника пока неизвестно. Раненого парня доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии.
В настоящее время работает следственно-оперативная группа. По факту причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ) возбуждено уголовное дело», — цитирует 74.ру собственного источника в правоохранительных органах.
Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
При этом, челябинский урбанист Лев Владов неоднократно выступал с тем, что подземные переходы необходимо убирать, так как они создают криминогенное пространство, а также ограничивают движение маломобильным группам населения, пенсионерам и мам с колясками.
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