В первом полугодии 2018 года на автомобилистов Владивостока стали чаще заводить уголовные дела

Речь идет о ДТП, в которых пострадали или погибли люди.

За первое полугодие 2018 года в следственные органы УМВД России по г. Владивостоку поступило около 100 сообщений о преступлениях по фактам дорожно-транспортных происшествий с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью, либо смерти человеку (за аналогичный период 2017 года поступило 68 таких сообщений). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

С учетом увеличения количества поступивших сообщений указанной категории возросло и количество возбужденных уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 264 УК РФ (за шесть месяцев 2018 г. было возбуждено 23 уголовных дела, за аналогичный период 2017 года — 15 уголовных дел).

Кроме этого, за истекший период т.г. увеличилось количество возбужденных уголовных дел в отношении лиц, находившихся в состоянии опьянения. Так, в первом полугодии 2018 г. возбуждено четыре уголовных дела по ч.ч. 2, 4 ст. 264 УК РФ.

Санкция статьи 264 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы. Объективная сторона преступления включает в себя активные действия в виде нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в результате которых лицу причиняется тяжкий вред здоровью по неосторожности.

Указанное преступление имеет неосторожную форму вины, при которой лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

В отчетный период прокуратура города утвердила обвинительные заключения по 29 уголовным делам анализируемой категории, которые направлены в районные суды города Владивостока для рассмотрения по существу.

Так, прокурором города утверждено обвинительное заключение по делу в отношении гр-ки Н., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

По версии следствия, ДТП произошло в вечернее время 2017г. в районе ул. Липовой г. Владивостока.

Управляя автомобилем Daihatsu Terios, при движении задним ходом со стороны д. 2 по ул. Липовая в направлении ул. Надибаидзе, фигурантка совершила наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшей причинены телесные повреждения, от которых она впоследствии скончалась.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.