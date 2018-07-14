Нижегородку, ранившую сожителя за приставания к подруге, отдали под суд

Суд Канавинского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении нижегородки, которая обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в следственном отделе по Канавинскому району СКР по Нижегородской области

Напомним, 15 марта, находясь в квартире дома по улице Чкалова, хозяйка услышала шум на кухне, в которой осталась ночевать ее подруга.

Увидев, что ее сожитель пристает к спящей женщине, она нанесла горе-любовнику ножевое ранение в живот. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу, где ему была оказана медицинская помощь, благодаря которой он остался жив.

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